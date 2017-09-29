Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Европы (жен). 1/4 финала. Россия встретится с Турцией, Азербайджан сыграет с Германией

    Теги чемпионат Европы жен сборная России жен результаты сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Голландии жен сборная Азербайджана жен сборная Турции жен сборная Германии жен сборная Беларуси жен

    Сегодня на женском чемпионате Европы по волейболу пройдут очередные четвертьфинальные матчи. Сборная России встретится с командой Турции.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Баку, Азербайджан

    1/4 финала

    29 сентября

    Россия – Турция – 19.30

    Азербайджан – Германия – 17.00

    28 сентября

    Италия – Голландия – 0-3 (17:25, 20:25, 13:25)

    Сербия – Беларусь – 3-0 (25:19, 25:12, 25:14)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться