Чемпионат Европы (жен). 1/4 финала. Россия встретится с Турцией, Азербайджан сыграет с Германией

Сегодня на женском чемпионате Европы по волейболу пройдут очередные четвертьфинальные матчи. Сборная России встретится с командой Турции.

Чемпионат Европы

Женщины

Баку, Азербайджан

1/4 финала

29 сентября

Россия – Турция – 19.30

Азербайджан – Германия – 17.00

28 сентября

Италия – Голландия – 0-3 (17:25, 20:25, 13:25)

Сербия – Беларусь – 3-0 (25:19, 25:12, 25:14)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.