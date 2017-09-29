Чемпионат Европы (жен). 1/4 финала. Россия встретится с Турцией, Азербайджан сыграет с Германией
Сегодня на женском чемпионате Европы по волейболу пройдут очередные четвертьфинальные матчи. Сборная России встретится с командой Турции.
Чемпионат Европы
Женщины
Баку, Азербайджан
1/4 финала
29 сентября
Россия – Турция – 19.30
Азербайджан – Германия – 17.00
28 сентября
Италия – Голландия – 0-3 (17:25, 20:25, 13:25)
Сербия – Беларусь – 3-0 (25:19, 25:12, 25:14)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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