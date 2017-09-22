Чемпионат Европы (жен). Россия сыграет с Турцией, Сербия встретится с Голландией и другие матчи
23 сентября продолжится групповой этап женского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России сыграет с Турцией.
Чемпионат Европы
Женщины
Азербайджан/Грузия
Групповой этап
23 сентября
Группа C
Баку, Азербайджан
Болгария – Украина – 14.30
Турция – Россия – 19.30
Турнирное положение: Россия – 1 побед – 0 поражений (2 очка), Украина – 0-1 (1), Бельгия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0).
Группа A
Баку, Азебайджан
Польша – Венгрия – 17.00
Турнирное положение: Азербайджан – 1-0 (3), Польша – 1-0 (2), Германия – 0-1 (1), Венгрия – 0-1 (0).
Группа B
Тбилиси, Грузия
Грузия – Хорватия – 16.00
Италия – Беларусь – 19.00
Турнирное положение: Италия – 1-0 (3), Беларусь – 1-0 (2), Хорватия – 0-1 (1), Грузия – 0-1 (0).
Группа D
Гянджа, Азербайджан
Чехия – Бельгия – 16.00
Сербия – Голландия – 19.00
Турнирное положение: Сербия – 1-0 (3), Голландия – 1-0 (3), Чехия – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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