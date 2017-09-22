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    Чемпионат Европы (жен). Россия сыграет с Турцией, Сербия встретится с Голландией и другие матчи

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    23 сентября продолжится групповой этап женского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России сыграет с Турцией.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Азербайджан/Грузия

    Групповой этап

    23 сентября

    Группа C

    Баку, Азербайджан

    Болгария – Украина – 14.30

    Турция – Россия – 19.30

    Турнирное положение: Россия – 1 побед – 0 поражений (2 очка), Украина – 0-1 (1), Бельгия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0).

    Группа A

    Баку, Азебайджан

    Польша – Венгрия – 17.00

    Турнирное положение: Азербайджан – 1-0 (3), Польша – 1-0 (2), Германия – 0-1 (1), Венгрия – 0-1 (0).

    Группа B

    Тбилиси, Грузия

    Грузия – Хорватия – 16.00

    Италия – Беларусь – 19.00

    Турнирное положение: Италия – 1-0 (3), Беларусь – 1-0 (2), Хорватия – 0-1 (1), Грузия – 0-1 (0).

    Группа D

    Гянджа, Азербайджан

    Чехия – Бельгия – 16.00

    Сербия – Голландия – 19.00

    Турнирное положение: Сербия – 1-0 (3), Голландия – 1-0 (3), Чехия – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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