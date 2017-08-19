Алексей Спиридонов: «Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак»

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал свое задержание перед матчем – «Локомотив».

«У меня все нормально, выпустили, я дома. За что меня ловить-то? Оштрафовали в итоге на 500 рублей за распитие спиртных напитков в общественных местах.

На второй тайм матча «Спартака» я не успел, я только приехал. С меня даже отпечатки пальцев сняли. Я говорю им: вы чего, ребят, издеваетесь? Вы не тех людей задерживаете.

Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч «Спартака». Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак», – рассказал Спиридонов.