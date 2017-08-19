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    Чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии стартовали! Не пропустите ни один матч с приложением «Футбол+»

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    Полноценные футбольные уик-энды вернулись! Теперь вы снова можете следить не только за отечественным чемпионатом, но и европейским футболом высокого уровня.

    Добавьте любимые чемпионаты: АПЛ, Бундеслигу, Серию А, Ла Лигу, Лигу 1, РФПЛ, чемпионат Украины и многие другие – в избранное и получите видео, новости, календарь всех матчей с приложением «Футбол».

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    С самым популярным футбольным приложением вы получаете:

    – Футбольную картину дня – новости из 700 источников по всему миру.

    – Видео всех голов и опасных моментов матчей дня.

    – Настраиваемое меню: выбирайте интересующие вас турниры – следите за ними особенно внимательно.

    – Расписание, календари, трансляции и результаты матчей 95 футбольных турниров.

    – Самый полный каталог футбольной статистики в режиме онлайн.

    – Турнирные таблицы, бомбардиры, ассистенты, сводная статистика более чем по 1000 клубов и 100 000 игроков.

    – Лучшие инсайды, тексты, интервью и репортажи от ведущих футбольных журналистов.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей об РФПЛ, АПЛ, чемпионате Испании, Италии, России, чемпионате Германии и других турниров.

    – Широчайшие возможности для общения с другими болельщиками: комментарии, блоги, статусы, рейтинговая система и многое другое.

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