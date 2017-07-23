Гран-при (жен). Россия уступила Японии на тай-брейке, Китай встретится с Сербией и другие матчи
Сегодня проходят очередные матчи третьей недели женского Гран-при по волейболу. Сборная России уступила Японии на тай-брейке, Китай встретится с Сербией.
Гран-при
Женщины
Предварительный раунд
3-я неделя
Группа G
Гонконг
23 июля
Япония – Россия – 3-2 (25:23, 25:19,25:20,25:22, 15:10)
Россия: Воронкова (21), Лазарева (19), Ефимова (11), Кутиюкова (8), Заряжко (7), Парубец (7), Полякова (6), Романова (5), Филиштинская (4).
Китай – Сербия – 10.45
Группа H
Бангкок, Таиланд
Доминиканская Республика – Турция – 11.00
Таиланд – Италия – 14.00
Группа I
Куритиба, Бразилия
Бразилия – США – 16.10
Бельгия – Голландия – 18.15
Турнирное положение: Сербия – 6 побед – 2 поражения (19 очков), США – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Голландия – 5-3 (15), Италия – 6-2 (16), Китай – 5-3 (13), Япония – 6-3 (13), Доминиканская Республика – 4-4 (11), Россия – 3-6 (13), Турция – 2-6 (7), Таиланд – 1-7 (5), Бельгия – 0-7 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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