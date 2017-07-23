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    Гран-при (жен). Россия уступила Японии на тай-брейке, Китай встретится с Сербией и другие матчи

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    Сегодня проходят очередные матчи третьей недели женского Гран-при по волейболу. Сборная России уступила Японии на тай-брейке, Китай встретится с Сербией.

    Гран-при

    Женщины

    Предварительный раунд

    3-я неделя

    Группа G

    Гонконг

    23 июля

    Япония – Россия – 3-2 (25:23, 25:19,25:20,25:22, 15:10)

    Россия: Воронкова (21), Лазарева (19), Ефимова (11), Кутиюкова (8), Заряжко (7), Парубец (7), Полякова (6), Романова (5), Филиштинская (4). 

    Китай – Сербия – 10.45

    Группа H

    Бангкок, Таиланд

    Доминиканская Республика – Турция – 11.00

    Таиланд – Италия – 14.00

    Группа I

    Куритиба, Бразилия

    Бразилия – США – 16.10

    Бельгия – Голландия – 18.15

    Турнирное положение: Сербия – 6 побед – 2 поражения (19 очков), США – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Голландия – 5-3 (15), Италия – 6-2 (16), Китай – 5-3 (13), Япония – 6-3 (13), Доминиканская Республика – 4-4 (11), Россия – 3-6 (13), Турция – 2-6 (7), Таиланд – 1-7 (5), Бельгия – 0-7 (1).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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