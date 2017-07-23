Сегодня проходят очередные матчи третьей недели женского Гран-при по волейболу. Сборная России уступила Японии на тай-брейке, Китай встретится с Сербией.

Гран-при

Женщины

Предварительный раунд

3-я неделя

Группа G

Гонконг

23 июля

Япония – Россия – 3-2 (25:23, 25:19,25:20,25:22, 15:10)

Россия: Воронкова (21), Лазарева (19), Ефимова (11), Кутиюкова (8), Заряжко (7), Парубец (7), Полякова (6), Романова (5), Филиштинская (4).

Китай – Сербия – 10.45

Группа H

Бангкок, Таиланд

Доминиканская Республика – Турция – 11.00

Таиланд – Италия – 14.00

Группа I

Куритиба, Бразилия

Бразилия – США – 16.10

Бельгия – Голландия – 18.15

Турнирное положение: Сербия – 6 побед – 2 поражения (19 очков), США – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Голландия – 5-3 (15), Италия – 6-2 (16), Китай – 5-3 (13), Япония – 6-3 (13), Доминиканская Республика – 4-4 (11), Россия – 3-6 (13), Турция – 2-6 (7), Таиланд – 1-7 (5), Бельгия – 0-7 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.