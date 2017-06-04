Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мировая лига. Россия принимает Болгарию, Италия уступила Бразилии и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Бельгии сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана

    Сегодня пройдут очередные матчи в мужской волейбольной Мировой лиге. Сборная России в Казани сыграет с командой Болгарии.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    1-я неделя

    Группа C

    Казань, Россия

    Аргентина – Франция – 0-3 (17:25, 25:27, 22:25)

    Россия – Болгария – 19.10

    Группа А

    Пезаро, Италия

    Италия – Бразилия – 1-3 (15:25, 25:17, 23:25, 22:25)

    Польша – Иран –18.00

    Группа B

    Нови-Сад, Сербия

    США – Бельгия – 17.00

    Канада – Сербия  – 20.00

    Турнирное положение: Франция – 9 (3), Бразилия – 7 (3), Польша – 5 (2), Канада – 4 (2), Бельгия – 4 (2), Россия – 3 (2), Италия – 3 (3), Сербия – 3 (2), Аргентина – 2 (3), США – 1 (2), Болгария – 1 (2), Иран – 0 (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться