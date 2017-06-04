Сегодня пройдут очередные матчи в мужской волейбольной Мировой лиге. Сборная России в Казани сыграет с командой Болгарии.

Мировая лига

Мужчины

Интерконтинентальный раунд

1-я неделя

Группа C

Казань, Россия

Аргентина – Франция – 0-3 (17:25, 25:27, 22:25)

Россия – Болгария – 19.10

Группа А

Пезаро, Италия

Италия – Бразилия – 1-3 (15:25, 25:17, 23:25, 22:25)

Польша – Иран –18.00

Группа B

Нови-Сад, Сербия

США – Бельгия – 17.00

Канада – Сербия – 20.00

Турнирное положение: Франция – 9 (3), Бразилия – 7 (3), Польша – 5 (2), Канада – 4 (2), Бельгия – 4 (2), Россия – 3 (2), Италия – 3 (3), Сербия – 3 (2), Аргентина – 2 (3), США – 1 (2), Болгария – 1 (2), Иран – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.