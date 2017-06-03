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    Мировая лига. Россия против Франции, Польша победила Италию и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Бельгии сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана

    Сегодня проходят вторые матчи в мужской волейбольной Мировой лиге. Сборная России сыграет с командой Франции.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    1-я неделя

    Группа C

    Казань, Россия

    Россия – Франция – 19.10

    Болгария – Аргентина –16.10

    Группа А

    Пезаро, Италия

    Италия – Польша – 1-3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)

    Иран – Бразилия – 18.00

    Группа B

    Нови-Сад, Сербия

    Канада – США – 17.00

    Бельгия – Сербия  – 20.00

    Турнирное положение: Польша – 5 (2), Франция – 3 (1), Россия – 3 (1), Сербия – 3 (1), Италия – 3 (2), Канада – 2 (1), Бельгия – 1 (1), Бразилия – 1 (1), США – 0 (1), Болгария – 0 (1), Аргентина – 0 (1), Иран – 0 (1).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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