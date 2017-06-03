Мировая лига. Россия против Франции, Польша победила Италию и другие матчи
Сегодня проходят вторые матчи в мужской волейбольной Мировой лиге. Сборная России сыграет с командой Франции.
Мировая лига
Мужчины
Интерконтинентальный раунд
1-я неделя
Группа C
Казань, Россия
Россия – Франция – 19.10
Болгария – Аргентина –16.10
Группа А
Пезаро, Италия
Италия – Польша – 1-3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)
Иран – Бразилия – 18.00
Группа B
Нови-Сад, Сербия
Канада – США – 17.00
Бельгия – Сербия – 20.00
Турнирное положение: Польша – 5 (2), Франция – 3 (1), Россия – 3 (1), Сербия – 3 (1), Италия – 3 (2), Канада – 2 (1), Бельгия – 1 (1), Бразилия – 1 (1), США – 0 (1), Болгария – 0 (1), Аргентина – 0 (1), Иран – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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