Сегодня проходят вторые матчи в мужской волейбольной Мировой лиге. Сборная России сыграет с командой Франции.

Мировая лига

Мужчины

Интерконтинентальный раунд

1-я неделя

Группа C

Казань, Россия

Россия – Франция – 19.10

Болгария – Аргентина –16.10

Группа А

Пезаро, Италия

Италия – Польша – 1-3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)

Иран – Бразилия – 18.00

Группа B

Нови-Сад, Сербия

Канада – США – 17.00

Бельгия – Сербия – 20.00

Турнирное положение: Польша – 5 (2), Франция – 3 (1), Россия – 3 (1), Сербия – 3 (1), Италия – 3 (2), Канада – 2 (1), Бельгия – 1 (1), Бразилия – 1 (1), США – 0 (1), Болгария – 0 (1), Аргентина – 0 (1), Иран – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.