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    Мировая лига. Россия принимает Аргентину, Бразилия против Польши и другие матчи

    Теги сборная России результаты Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная Аргентины

    2 июня стартует интерконтинентальный раунд мужской волейбольной Мировой лиги. Сборная Россия в первом матче встретится с командой Аргентины.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    1-я неделя

    Группа А

    Пезаро, Италия

    Бразилия – Польша – 18.00

    Италия – Иран – 21.00

    Группа B

    Нови-Сад, Сербия

    Бельгия – Канада – 17.00

    Сербия  – США – 20.00

    Группа C

    Казань, Россия

    Франция – Болгария – 16.10

    Россия – Аргентина – 19.10

    Турнирное положение: Сербия – 0 (0), Франция – 0 (0), Болгария – 0 (0), Россия – 0 (0), Бельгия – 0 (0), Польша – 0 (0), Италия – 0 (0), Аргентина – 0 (0), Бразилия – 0 (0), США – 0 (0), Иран – 0 (0),  Канада – 0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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