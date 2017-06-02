Мировая лига. Россия принимает Аргентину, Бразилия против Польши и другие матчи
2 июня стартует интерконтинентальный раунд мужской волейбольной Мировой лиги. Сборная Россия в первом матче встретится с командой Аргентины.
Мировая лига
Мужчины
Интерконтинентальный раунд
1-я неделя
Группа А
Пезаро, Италия
Бразилия – Польша – 18.00
Италия – Иран – 21.00
Группа B
Нови-Сад, Сербия
Бельгия – Канада – 17.00
Сербия – США – 20.00
Группа C
Казань, Россия
Франция – Болгария – 16.10
Россия – Аргентина – 19.10
Турнирное положение: Сербия – 0 (0), Франция – 0 (0), Болгария – 0 (0), Россия – 0 (0), Бельгия – 0 (0), Польша – 0 (0), Италия – 0 (0), Аргентина – 0 (0), Бразилия – 0 (0), США – 0 (0), Иран – 0 (0), Канада – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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