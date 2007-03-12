Кубок мира. Лыжи. Бьорген выиграла марафон свободным стилем, Калла – 4-я, Нечаевская – 21-я, Истомина – 22-я

11 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене прошел женский масс-старт на 30 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Марит Бьорген.

Лыжные гонки

Кубок мира

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Масс-старт

30 км, свободный стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:18.12,4

2. Джессика Диггинс (США) – 3,6

3. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 4,3

4. Шарлотте Калла (Швеция) – 4,4

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 11,6

6. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.39,5

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.51,7

8. Штефани Болер (Германия) – 2.10,2

9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.11,6

10. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.11,9

11. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.22,8...

17. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 3.09,0

18. Хайди Венг (Норвегия) – 3.13,7...

21. Анна Нечаевская (Россия) – 3.22,8

22. Мария Истомина (Россия) – 3.24,2...

30. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.17,1...

39. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 6.56,5...

41. Лидия Дуркина (Россия) – 7.27,7

Анастасия Седова (Россия) – не стартовала.