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    Кубок мира. Лыжи. Бьорген выиграла марафон свободным стилем, Калла – 4-я, Нечаевская – 21-я, Истомина – 22-я

    Теги Кубок мира результаты Марит Бьорген Айно Кайса Сааринен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Астрид Якобсен сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) Ида Ингемарсдоттер сборная США жен сборная Австрии жен марафон (жен) Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Анастасия Седова Алиса Жамбалова Хайди Венг Джессика Диггинс Ингвильд Флюгстад Остберг Тереза Штадлобер Анна Нечаевская сборная Швейцарии жен Рагнхиль Хага Штефани Болер Лидия Дуркина Эбба Андерссон Натали фон Зибенталь Мария Истомина

    11 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене прошел женский масс-старт на 30 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Марит Бьорген.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Холменколлен, Норвегия

    Женщины

    Масс-старт

    30 км, свободный стиль 

    1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:18.12,4
    2. Джессика Диггинс (США) – 3,6
    3. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 4,3
    4. Шарлотте Калла (Швеция) – 4,4
    5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 11,6
    6. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.39,5
    7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.51,7
    8. Штефани Болер (Германия) – 2.10,2
    9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.11,6
    10. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.11,9
    11. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.22,8...
    17. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 3.09,0
    18. Хайди Венг (Норвегия) – 3.13,7...
    21. Анна Нечаевская (Россия) – 3.22,8
    22. Мария Истомина (Россия) – 3.24,2...
    30. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.17,1...
    39. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 6.56,5...
    41. Лидия Дуркина (Россия) – 7.27,7

    Анастасия Седова (Россия) – не стартовала.

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