Кубок мира. Лыжи. Бьорген выиграла марафон свободным стилем, Калла – 4-я, Нечаевская – 21-я, Истомина – 22-я

11 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене прошел женский масс-старт на 30 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Марит Бьорген.
Лыжные гонки
Кубок мира
Холменколлен, Норвегия
Женщины
Масс-старт
30 км, свободный стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:18.12,4
2. Джессика Диггинс (США) – 3,6
3. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 4,3
4. Шарлотте Калла (Швеция) – 4,4
5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 11,6
6. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.39,5
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.51,7
8. Штефани Болер (Германия) – 2.10,2
9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.11,6
10. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.11,9
11. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.22,8...
17. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 3.09,0
18. Хайди Венг (Норвегия) – 3.13,7...
21. Анна Нечаевская (Россия) – 3.22,8
22. Мария Истомина (Россия) – 3.24,2...
30. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.17,1...
39. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 6.56,5...
41. Лидия Дуркина (Россия) – 7.27,7
Анастасия Седова (Россия) – не стартовала.