Трехкратный призер Пхенчхана-2018 финская лыжница Пярмякоски оформляла TUE перед Играми

Финская лыжница Криста Пярмякоски оформляла терапевтическое исключение (TUE) на использование запрещенного препарата перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане.

Помимо Пярмякоски, TUE оформлял еще один финский олимпиец, имя и вид спорта не называются.

О том, какие препараты использовали спортсмены, неизвестно.

«На то были обоснованные медициной причины. Если бы Пярмякоски не использовала этот препарат, то могла бы навредить своему здоровью. Но этот препарат все равно не может улучшать результаты», – рассказала представитель НОК Финляндии Марит Валтонен.

Пярмякоски в Пхенчхане-2018 выиграла три медали – бронзовые награды в скиатлоне и гонке на 10 км свободным стилем, а также серебро в классическом масс-старте на 30 км.