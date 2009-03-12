Лыжи. Кубок мира. Колонья выиграл коньковый марафон, Сундбю – 2-й, Вылегжанин – 3-й, Спицов – 5-й

Сегодня на этапе Кубка мира в Холменколлене прошел мужской масс-старт на 50 км свободным стилем. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю – 2-й, россиянин Максим Вылегжанин – 3-й.
Лыжные гонки
Кубок мира
Холменколлен, Норвегия
Мужчины
Масс-старт
50 км, свободный стиль
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 2:01.48,1
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 0,00
3. Максим Вылегжанин (Россия) – 1,1
4. Шюр Рете (Норвегия) – 4,2
5. Денис Спицов (Россия) – 4,4
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 4,5
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 15,1...
9. Алекс Харви (Канада) – 32,4...
11. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 43,5...
13. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 46,3...
21. Морис Манифика (Франция) – 1.51,8
22. Александр Бессмертных (Россия) – 1.56,3...
24. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2.36,1
25. Алексей Червоткин (Россия) – 3.26,6...
30. Иван Якимушкин (Россия) – 4.13,7...
35. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 5.21,6...
40. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 6.49,6
41. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 6.50,3...
44. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 7.56,3...
58. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 21.19,3