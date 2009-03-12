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    Лыжи. Кубок мира. Колонья выиграл коньковый марафон, Сундбю – 2-й, Вылегжанин – 3-й, Спицов – 5-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Финляндии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Даниэль Рикардссон сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алекс Харви Никлас Дюрхауг Шюр Рете Финн Хоген Крог Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Денис Спицов Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен

    Сегодня на этапе Кубка мира в Холменколлене прошел мужской масс-старт на 50 км свободным стилем. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю – 2-й, россиянин Максим Вылегжанин – 3-й.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Холменколлен, Норвегия

    Мужчины

    Масс-старт

    50 км, свободный стиль

    1. Дарио Колонья (Швейцария) – 2:01.48,1
    2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 0,00
    3. Максим Вылегжанин (Россия) – 1,1
    4. Шюр Рете (Норвегия) – 4,2
    5. Денис Спицов (Россия) – 4,4
    6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 4,5
    7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 15,1...
    9. Алекс Харви (Канада) – 32,4...
    11. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 43,5...
    13. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 46,3...
    21. Морис Манифика (Франция) – 1.51,8
    22. Александр Бессмертных  (Россия) – 1.56,3...
    24. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2.36,1
    25. Алексей Червоткин (Россия) – 3.26,6...
    30. Иван Якимушкин (Россия) – 4.13,7...
    35. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 5.21,6...
    40. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 6.49,6
    41. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 6.50,3...
    44. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 7.56,3...
    58. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 21.19,3

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