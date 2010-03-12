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    Йоханнес Клэбо: «Соперничество – наш способ общения с Большуновым»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов

    Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал об общении с россиянином Александром Большуновым.

    После спринта на этапе Кубка мира в Драммене Большунов предложил норвежцу провести забег-реванш во время круга почета.

    «Он большой чудак. Мы друг друга не понимаем, поэтому единственное, что можем делать, – это соперничать друг с другом. Это наш способ общения.

    Он не знает ни слова по-английски, а я мало что понимаю, когда он говорит по-русски. Мы стоим там как два вопросительных знака, но ты понимаешь, когда он хочет первым прийти к финишу и когда хочет провести дуэль. Остается только отдать все силы борьбе», – сказал Клэбо.

    Большунов и Клэбо пробежали короткий спурт для зрителей после спринта в Драммене

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