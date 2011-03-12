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    Йоханнес Клэбо: «После Олимпийских игр мне пришлось искать мотивацию»

    Теги Кубок мира сборная Норвегии Йоханнес Клэбо

    Трехкратный олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свое выступление в классийческом спринте на этапе Кубка мира в Драммене, где он занял первое место. 

    «Здорово, что я воспользовался шансом и победил здесь сегодня. После Олимпиады мне пришлось искать мотивацию, и на этапе Кубка мира в Лахти мне пришлось тяжело. Но сейчас я опять голоден до побед, и здесь мне хотелось быть быстрым. 

    Всегда есть над чем работать. Сегодня Большунов сделал все, чтобы идти со мной в одни ноги. Думаю, мне нужно больше работать над выносливостью», – сказал Клэбо. 

    Норвежец также поделился мыслями насчет марафона, который состоится на этапа Кубка мира в Холменколлене. 

     – Вы с опаской или с предвкушением ждете следующего этапа?

    – С опаской. Всего два дня на то, чтобы перезарядить батарейки, посмотрим. Это будет хороший опыт, но не думаю, что смогу одержать победу в марафоне в этом году», – отметил Клэбо. 

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