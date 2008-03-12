Лукаш Бауэр: «Место Черноусова в сборной России не ставилось под сомнение, но он сам решил уйти в марафоны»

Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Лукаш Бауэр рассказал о том, как россиянин попал к нему в марафонскую команду.

«Я не понял (что произошло). Он – медалист Олимпиады в Сочи, его место в составе сборной России не ставилось под сомнение. Он получал там зарплату, но вдруг принял решение уйти из сборной и переключиться на длинные гонки. Я был этому только рад, ведь он – отличное дополнение к моей команде.

– Он ушел из сборной из-за конфликта?

– Нет, он не упоминал о конфликте. У него семья с маленьким ребенком, и если бы он выступал за Россию, то пришлось бы очень много путешествовать – на сборы и соревнования. Поэтому у него был выбор – бросить лыжи или что-то изменить. И он посчитал, что выступление в марафонах лучше подходит для жизни с семьей.

У него были не очень прочные связи с командой. Он приезжал на сборы в составе группы, которая тренировалась отдельно.

Он обладает очень хорошим потенциалом. Не знаю ни одного лыжника, кто бы выиграл гонку в свой дебютный сезон», – сказал Бауэр.