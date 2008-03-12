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    Калла и Хельнер выступят на этапе Кубка мира в Осло

    Теги Кубок мира лыжные гонки Маркус Хельнер Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Швеции Эмиль Йонссон Ханна Фалк Ида Ингемарсдоттер Теодор Петерсон Даниэль Рикардссон Эмма Викен Калле Халварссон Стина Нильссон Оскар Свенссон Юнна Сундлинг Йенс Бурман Виктор Торн Эбба Андерссон Карл-Юхан Вестберг Анна Дювик Майя Далквист

    Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на этапы Кубка мира в Драммене (7 марта) и Осло (10–11 марта). По программе в Драммене пройдет спринт классикой, а в Осло — марафоны 50 и 30 км свободным стилем.

    Драммен, спринт, женщины: Стина Нильссон, Ханна Фалк, Ида Ингемарсдоттер, Анна Дювик, Майя Далквист, Юнна Сундлинг.

    Драммен, спринт, мужчины: Калле Халварссон, Эмиль Йонссон, Теодор Петерсон, Оскар Свенссон, Виктор Торн, Карл-Юхан Вестберг.

    Осло, 30 км, женщины: Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер, Эмма Викен, Моа Моландер Кристиансен, Ловиса Модиг.

    Осло, 50 км, мужчины: Маркус Хельнер, Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Петтер Энгдаль, Симон Лагессон, Бьорн Сандстрем.

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