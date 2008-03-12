Калла и Хельнер выступят на этапе Кубка мира в Осло

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на этапы Кубка мира в Драммене (7 марта) и Осло (10–11 марта). По программе в Драммене пройдет спринт классикой, а в Осло — марафоны 50 и 30 км свободным стилем.

Драммен, спринт, женщины: Стина Нильссон, Ханна Фалк, Ида Ингемарсдоттер, Анна Дювик, Майя Далквист, Юнна Сундлинг.

Драммен, спринт, мужчины: Калле Халварссон, Эмиль Йонссон, Теодор Петерсон, Оскар Свенссон, Виктор Торн, Карл-Юхан Вестберг.

Осло, 30 км, женщины: Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер, Эмма Викен, Моа Моландер Кристиансен, Ловиса Модиг.

Осло, 50 км, мужчины: Маркус Хельнер, Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Петтер Энгдаль, Симон Лагессон, Бьорн Сандстрем.