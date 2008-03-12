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    Лыжи. «Васалоппет». Нигаард и Корсгрен одержали победы, Черноусов – 24-й

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    Вчера норвежский лыжник Андреас Нигаард в Швеции выиграл легендарный марафон «Васалоппет». Россиянин Илья Черноусов показал 24-й результат. У женщин в гонке победила Лина Корсгрен из Швеции.

    «Васалоппет»

    Сален – Мора, Швеция

    90 км, классический стиль

    Мужчины

    1. Андреас Нигаард (Норвегия) – 4:24.36,0
    2. Боб Ниеми Импола (Швеция) – 3,0
    3. Стиан Хельгаард (Норвегия) – 4,0
    4. Йорген Бринк (Швеция) – 5,0
    5. Остейн Петтерсен (Норвегия) – 5,0
    6. Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 5,0...
    8. Андерс Аукланд (Норвегия) – 6,0
    9. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 6,0...
    24. Илья Черноусов (Россия) – 3.52,0

    Женщины

    1. Лина Корсгрен (Швеция) – 4:41.50,0
    2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 4.41,0
    3. Катерина Смутна (Чехия) – 5.58,0
    4. Бритта Нургрен (Швеция) – 10.01,0
    5. Сара Линдборг (Швеция) – 14.12,0

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