Лыжи. «Васалоппет». Нигаард и Корсгрен одержали победы, Черноусов – 24-й

Вчера норвежский лыжник Андреас Нигаард в Швеции выиграл легендарный марафон «Васалоппет». Россиянин Илья Черноусов показал 24-й результат. У женщин в гонке победила Лина Корсгрен из Швеции.

«Васалоппет»

Сален – Мора, Швеция

90 км, классический стиль

Мужчины

1. Андреас Нигаард (Норвегия) – 4:24.36,0

2. Боб Ниеми Импола (Швеция) – 3,0

3. Стиан Хельгаард (Норвегия) – 4,0

4. Йорген Бринк (Швеция) – 5,0

5. Остейн Петтерсен (Норвегия) – 5,0

6. Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 5,0...

8. Андерс Аукланд (Норвегия) – 6,0

9. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 6,0...

24. Илья Черноусов (Россия) – 3.52,0

Женщины

1. Лина Корсгрен (Швеция) – 4:41.50,0

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 4.41,0

3. Катерина Смутна (Чехия) – 5.58,0

4. Бритта Нургрен (Швеция) – 10.01,0

5. Сара Линдборг (Швеция) – 14.12,0