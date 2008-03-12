Сергей Крянин: «Если Легков и Крюков захотят попробовать себя на оставшихся этапах Кубка мира, то они примут в них участие»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что участие лыжников и Никиты Крюкова в оставшихся этапах Кубка мира находится под вопросом.

«Все по-разному подошли к своему недопуску на Олимпиаду – кто-то очень эмоционально воспринял эту ситуацию и находится не в оптимальной форме, кто-то продолжал тренировки. Если они изъявят желание попробовать себя на этапах Кубка мира, то, конечно, они там примут участие.

Пока о планах выступить на этапах Кубка мира ни Никита, ни Саша не говорили, но, думаю, мы их увидим на чемпионате России», – рассказал Крянин.

Чемпионат России пройдет в Сыктывкаре с 24 марта по 1 апреля.