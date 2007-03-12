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    Майкен Касперсен Фалла: «Спринт в Лахти бежала на лыжах, на которых Хага победила в Пхенчхане-2018»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии жен Майкен Касперсен Фалла Рагнхиль Хага

    Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти.

    «Очень сложно искать мотивацию после Олимпийских игр, но я чувствовала, что нахожу ее в течение дня. Это здорово, любой день скрасит победа на Кубке мира.

    Я бежала на лыжах, на которых Рагнхиль Хага выиграла на Олимпиаде. Нужно хорошо о них позаботиться.

    Лахти – твое счастливое место? Три года подряд ты здесь побеждаешь.

    – Я не особо люблю здесь бегать. Нужно полюбить это место. Трасса немного страшная из-за высокой скорости на входе на стадион. Очень часто случаются падения, и это мне не нравится», – сказала Фалла.

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