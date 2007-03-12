Майкен Касперсен Фалла: «Спринт в Лахти бежала на лыжах, на которых Хага победила в Пхенчхане-2018»

Норвежская лыжница прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Очень сложно искать мотивацию после Олимпийских игр, но я чувствовала, что нахожу ее в течение дня. Это здорово, любой день скрасит победа на Кубке мира.

Я бежала на лыжах, на которых Рагнхиль Хага выиграла на Олимпиаде. Нужно хорошо о них позаботиться.

– Лахти – твое счастливое место? Три года подряд ты здесь побеждаешь.

– Я не особо люблю здесь бегать. Нужно полюбить это место. Трасса немного страшная из-за высокой скорости на входе на стадион. Очень часто случаются падения, и это мне не нравится», – сказала Фалла.