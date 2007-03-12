Лыжи. Кубок мира. Пярмякоски выиграла классическую «разделку» на 10 км, Непряева – 2-я

4 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялась женская классическая гонка с раздельного старта на 10 км. Победу одержала финка Криста Пярмякоски, россиянка Наталья Непряева – 2-я.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Гонка с раздельного старта

10 км, классический стиль

1. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 24.37,4

2. Наталья Непряева (Россия) – 20,9

3. Марит Бьорген (Норвегия) – 26,7

4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 27,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 43,3

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,4

7. Сэди Бьорнсен (США) – 57,6

8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 59,0

9. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 59,1...

11. Анастасия Седова (Россия) – 1.14,0

12. Сандра Рингвальд (Германия) – 1.16,5...

15. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.21,5...

17. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.24,1...

21. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.34,9...

35. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.11,5...

39. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.20,4...

55. Полина Некрасова (Россия) – 3.40,4

Юлия Белорукова (Россия) – не стартовала.