Лыжи. Кубок мира. Пярмякоски выиграла классическую «разделку» на 10 км, Непряева – 2-я

4 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялась женская классическая гонка с раздельного старта на 10 км. Победу одержала финка Криста Пярмякоски, россиянка Наталья Непряева – 2-я.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лахти, Финляндия
Женщины
Гонка с раздельного старта
10 км, классический стиль
1. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 24.37,4
2. Наталья Непряева (Россия) – 20,9
3. Марит Бьорген (Норвегия) – 26,7
4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 27,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 43,3
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,4
7. Сэди Бьорнсен (США) – 57,6
8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 59,0
9. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 59,1...
11. Анастасия Седова (Россия) – 1.14,0
12. Сандра Рингвальд (Германия) – 1.16,5...
15. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.21,5...
17. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.24,1...
21. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.34,9...
35. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.11,5...
39. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.20,4...
55. Полина Некрасова (Россия) – 3.40,4
Юлия Белорукова (Россия) – не стартовала.