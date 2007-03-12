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    Лыжи. Кубок мира. Пярмякоски выиграла классическую «разделку» на 10 км, Непряева – 2-я

    Теги Кубок мира результаты Марит Бьорген Айно Кайса Сааринен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) Ида Ингемарсдоттер сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Анастасия Седова Алиса Жамбалова Хайди Венг Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Тереза Штадлобер Кертту Нисканен Сэди Бьорнсен Юлия Белорукова сборная Швейцарии жен Анна Жеребятьева Яна Кирпиченко Полина Некрасова Натали фон Зибенталь Сандра Рингвальд

    4 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялась женская классическая гонка с раздельного старта на 10 км. Победу одержала финка Криста Пярмякоски, россиянка Наталья Непряева – 2-я.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Лахти, Финляндия

    Женщины

    Гонка с раздельного старта

    10 км, классический стиль

    1. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 24.37,4
    2. Наталья Непряева (Россия) – 20,9
    3. Марит Бьорген (Норвегия) – 26,7
    4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 27,0
    5. Хайди Венг (Норвегия) – 43,3
    6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,4
    7. Сэди Бьорнсен (США) – 57,6
    8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 59,0
    9. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 59,1...
    11. Анастасия Седова (Россия) – 1.14,0
    12. Сандра Рингвальд (Германия) – 1.16,5...
    15. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.21,5...
    17. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.24,1...
    21. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.34,9...
    35. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.11,5...
    39. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.20,4...
    55. Полина Некрасова (Россия) – 3.40,4

    Юлия Белорукова (Россия) – не стартовала.

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