Лыжи. Кубок мира. Полторанин победил на 15 км классическим стилем, Большунов – 2-й

4 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти прошла мужская классическая гонка с раздельного старта на 15 км. Победил казахстанец Алексей Полторанин, россиянин Александр Большунов – 2-й.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лахти, Финляндия
Мужчины
Гонка с раздельного старта
15 км, классический стиль
1. Алексей Полторанин (Казахстан) – 33.11,9
2. Александр Большунов (Россия) – 9,1
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 20,9
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 28,8
5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 39,9
6. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 50,1
7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.00,3
8. Алексей Червоткин (Россия) – 1.02,3
9. Томас Бинг (Германия) – 1.08,5
10. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.09,2...
12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.15,4...
14. Иван Якимушкин (Россия) – 1.21,2...
18. Алексей Виценко (Россия) – 1.32,0...
21. Морис Манифика (Франция) – 1.40,6...
29. Матти Хейккинен (Финляндия) – 1.54,1...
35. Андрей Ларьков (Россия) – 2.16,6...
58. Иван Кириллов (Россия) – 3.,31,5