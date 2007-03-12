Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Лыжи. Кубок мира. Полторанин победил на 15 км классическим стилем, Большунов – 2-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Финляндии сборная Германии (лыжные гонки) Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен Даниэль Рикардссон Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Алексей Полторанин сборная Казахстана Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Алексей Червоткин Ииво Нисканен Йоханнес Клэбо Иван Якимушкин Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Иван Кириллов Томас Бинг

    4 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти прошла мужская классическая гонка с раздельного старта на 15 км. Победил казахстанец Алексей Полторанин, россиянин Александр Большунов – 2-й.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Лахти, Финляндия

    Мужчины

    Гонка с раздельного старта

    15 км, классический стиль

    1. Алексей Полторанин (Казахстан) – 33.11,9
    2. Александр Большунов (Россия) – 9,1
    3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 20,9
    4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 28,8
    5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 39,9
    6. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 50,1
    7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.00,3
    8. Алексей Червоткин (Россия) – 1.02,3
    9. Томас Бинг (Германия) – 1.08,5
    10. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.09,2...
    12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.15,4...
    14. Иван Якимушкин (Россия) – 1.21,2...
    18. Алексей Виценко (Россия) – 1.32,0...
    21. Морис Манифика (Франция) – 1.40,6...
    29. Матти Хейккинен (Финляндия) – 1.54,1...
    35. Андрей Ларьков (Россия) – 2.16,6...
    58. Иван Кириллов (Россия) – 3.,31,5

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться