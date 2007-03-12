Лыжи. Кубок мира. Полторанин победил на 15 км классическим стилем, Большунов – 2-й

4 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти прошла мужская классическая гонка с раздельного старта на 15 км. Победил казахстанец Алексей Полторанин, россиянин Александр Большунов – 2-й.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Гонка с раздельного старта

15 км, классический стиль

1. Алексей Полторанин (Казахстан) – 33.11,9

2. Александр Большунов (Россия) – 9,1

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 20,9

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 28,8

5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 39,9

6. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 50,1

7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.00,3

8. Алексей Червоткин (Россия) – 1.02,3

9. Томас Бинг (Германия) – 1.08,5

10. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.09,2...

12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.15,4...

14. Иван Якимушкин (Россия) – 1.21,2...

18. Алексей Виценко (Россия) – 1.32,0...

21. Морис Манифика (Франция) – 1.40,6...

29. Матти Хейккинен (Финляндия) – 1.54,1...

35. Андрей Ларьков (Россия) – 2.16,6...

58. Иван Кириллов (Россия) – 3.,31,5