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    Лыжи. «Деминский марафон». Мельниченко и Николаева одержали победы, Дементьев – 3-й, Легков – 4-й

    Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгений Дементьев Ольга Рочева сборная Франции Деминский марафон Светлана Николаева Николай Хохряков сборная Франции жен Александр Уткин Марина Черноусова Андрей Мельниченко

    Российские лыжники Андрей Мельниченко и Светлана Николаева одержали победы на «Деминском марафоне».

    Лыжные гонки

    Демино, Россия

    «Деминский марафон»

    50 км, свободный стиль

    Мужчины

    1. Андрей Мельниченко – 2:00.54,3
    2. Николай Хохряков – 0,2
    3. Евгений Дементьев – 0,4
    4. Александр Легков – 0,6
    5. Томас Шамблан (Франция) – 0,8
    6. Александр Уткин – 0,9

    Женщины

    1. Светлана Николаева – 2:12.00,9
    2. Ольга Рочева – 0,1
    3. Екатерина Ядовина – 1,1
    4. Марина Черноусова – 3,5
    5. Алена Перевозчикова – 5,6
    6. Орели Дабудюк (Франция) – 2.21,7

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