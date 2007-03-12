Лыжи. «Деминский марафон». Мельниченко и Николаева одержали победы, Дементьев – 3-й, Легков – 4-й

Российские лыжники Андрей Мельниченко и Светлана Николаева одержали победы на «Деминском марафоне».
Лыжные гонки
Демино, Россия
«Деминский марафон»
50 км, свободный стиль
Мужчины
1. Андрей Мельниченко – 2:00.54,3
2. Николай Хохряков – 0,2
3. Евгений Дементьев – 0,4
4. Александр Легков – 0,6
5. Томас Шамблан (Франция) – 0,8
6. Александр Уткин – 0,9
Женщины
1. Светлана Николаева – 2:12.00,9
2. Ольга Рочева – 0,1
3. Екатерина Ядовина – 1,1
4. Марина Черноусова – 3,5
5. Алена Перевозчикова – 5,6
6. Орели Дабудюк (Франция) – 2.21,7