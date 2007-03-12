Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Елена Вяльбе: «Приехать на Кубок мира, чтобы занять 70-е место? Решение Устюгова пропустить гонки – правильное»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов Маркус Крамер

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что решение двукратного чемпиона мира Сергея Устюгов отказаться от участия в заключительных этапах Кубка мира было правильным.

    «Он болел 10 дней, но пробежит все дистанции на чемпионате России. Приехать в Лахти, чтобы занять 70-е место? Решение о том, чтобы не приезжать сюда, является правильным», – сказала Вяльбе.

    «Сейчас Сергей чувствует себя лучше, но когда ты болеешь зимой, то не можешь тренироваться, это не дает шансов добиться хороших результатов на Кубке мира.

    Сейчас он чувствует себя не на 100 процентов, поэтому ему лучше делать упор на тренировки и готовиться к российскому чемпионату и следующему сезону», – отметил тренер команды Маркус Крамер.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться