Елена Вяльбе: «Приехать на Кубок мира, чтобы занять 70-е место? Решение Устюгова пропустить гонки – правильное»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что решение двукратного чемпиона мира отказаться от участия в заключительных этапах Кубка мира было правильным.

«Он болел 10 дней, но пробежит все дистанции на чемпионате России. Приехать в Лахти, чтобы занять 70-е место? Решение о том, чтобы не приезжать сюда, является правильным», – сказала Вяльбе.

«Сейчас Сергей чувствует себя лучше, но когда ты болеешь зимой, то не можешь тренироваться, это не дает шансов добиться хороших результатов на Кубке мира.

Сейчас он чувствует себя не на 100 процентов, поэтому ему лучше делать упор на тренировки и готовиться к российскому чемпионату и следующему сезону», – отметил тренер команды .