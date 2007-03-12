Маркус Крамер: «Сегодня Ретивых мог даже выиграть спринт»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал результат в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти (2-е место).

«Это очень хороший результат. В четвертьфинале и полуфинале он выглядел сильным.

В финале с шестой позиции он перешел на четвертую и затем на вторую. Думаю, здесь сегодня можно было бы даже выиграть.

Ребятам, которые не смогли приехать на Олимпийские игры, сложно было фокусироваться на тренировках и соревнованиях. Но Глеб делал все возможное в этом плане, было здорово видеть его выступление сегодня», – сказала Крамер.