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    Маркус Крамер: «Сегодня Ретивых мог даже выиграть спринт»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Глеб Ретивых Маркус Крамер

    Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал результат Глеба Ретивых в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти (2-е место).

    «Это очень хороший результат. В четвертьфинале и полуфинале он выглядел сильным.

    В финале с шестой позиции он перешел на четвертую и затем на вторую. Думаю, здесь сегодня можно было бы даже выиграть.

    Ребятам, которые не смогли приехать на Олимпийские игры, сложно было фокусироваться на тренировках и соревнованиях. Но Глеб делал все возможное в этом плане, было здорово видеть его выступление сегодня», – сказала Крамер.

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