Глеб Ретивых: «На недопуске до Игр-2018 жизнь не заканчивается. Если пропадает мотивация, нужно ее искать»

Российский лыжник прокомментировал свой результат в коньковом спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти (2-е место).

Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Йоханнес Клэбо.

«Я очень долго ждал подиума. Последний раз попадал в первую тройку в прошлом году в Пхенчхане. Здорово вернуться.

Я не был удивлен второму месту, потому что знал, что способен на это. Классно быть вторым. Я оказался на подиуме с двумя великими спортсменами», – сказал Ретивых.

«У меня спортивная злость после того, как нас не допустили на Олимпийские игры, хотелось бороться и доказывать, что мы – сильные спортсмены и будем дальше показывать, на что мы готовы.

Мотивация у меня не пропала. Конечно, когда озвучили вердикт, что я не получу приглашения, бывали дни, когда не хотел ничего.

Но понимал, что этим ничего не решить, на следующий год еще и чемпионат мира, потом еще чемпионат и следующие Игры, надо бороться, настраиваться, на недопуске жизнь не заканчивается. Если пропадает мотивация, нужно ее искать», – цитирует россиянина ТАСС.