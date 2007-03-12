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    Глеб Ретивых: «На недопуске до Игр-2018 жизнь не заканчивается. Если пропадает мотивация, нужно ее искать»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Пхенчхан-2018 Глеб Ретивых

    Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал свой результат в коньковом спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти (2-е место).

    Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Йоханнес Клэбо.

    «Я очень долго ждал подиума. Последний раз попадал в первую тройку в прошлом году в Пхенчхане. Здорово вернуться.

    Я не был удивлен второму месту, потому что знал, что способен на это. Классно быть вторым. Я оказался на подиуме с двумя великими спортсменами», – сказал Ретивых.

    «У меня спортивная злость после того, как нас не допустили на Олимпийские игры, хотелось бороться и доказывать, что мы – сильные спортсмены и будем дальше показывать, на что мы готовы.

    Мотивация у меня не пропала. Конечно, когда озвучили вердикт, что я не получу приглашения, бывали дни, когда не хотел ничего.

    Но понимал, что этим ничего не решить, на следующий год еще и чемпионат мира, потом еще чемпионат и следующие Игры, надо бороться, настраиваться, на недопуске жизнь не заканчивается. Если пропадает мотивация, нужно ее искать», – цитирует россиянина ТАСС.

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