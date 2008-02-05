В церемонии открытия Олимпиады-2018 примут участие не менее 70 российских атлетов

В церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане примут участие не менее 70 атлетов из России.

«С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек.

В их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», – заявили в службе информации Олимпийского комитета России (ОКР).

В составе команды олимпийских атлетов из России выступят 168 спортсменов.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 9 февраля.