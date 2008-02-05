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    В церемонии открытия Олимпиады-2018 примут участие не менее 70 российских атлетов

    Теги сборная России ОКР сборная России жен открытие Пхенчхан-2018

    В церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане примут участие не менее 70 атлетов из России.

    «С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек.

    В их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», – заявили в службе информации Олимпийского комитета России (ОКР).

    В составе команды олимпийских атлетов из России выступят 168 спортсменов. 

    Церемония открытия Олимпийских игр состоится 9 февраля.

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