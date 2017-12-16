Лыжи. Кубок мира. Крюгер победил в гонке на 15 км «коньком», Устюгов – 5-й, Клэбо – 10-й, Сундбю – 20-й

Норвежский лыжник Симен Хенстад Крюгер победил в гонке на 15 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Тоблахе. Россиянин Сергей Устюгов показал 5-й результат.

Лыжные гонки

Кубок мира

Тоблах, Италия

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Симен Хенстад Крюгер (Норвегия) – 29.58,8

2. Морис Манифика (Франция) – 10,6

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 11,5

4. Алекс Харви (Канада) – 14,0

5. Сергей Устюгов (Россия) – 18,9

6. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 23,8

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 25,9

8. Матти Хейккинен (Финляндия) – 27,3...

10. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35,2

11. Денис Спицов (Россия) – 35,7

12. Дарио Колонья (Швейцария) – 46,4

13. Александр Бессмертных (Россия) – 47,5

14. Алексей Полторанин (Казахстан) – 48,3...

16. Андрей Ларьков (Россия) – 52,4

17. Шюр Рете (Норвегия) – 52,6...

20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 57,8

21. Алексей Червоткин (Россия) – 59,0...

30. Алексей Виценко (Россия) – 1.15,4

33. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.20,4

34. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.20,8...

39. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.23,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Сундбю был оштрафован на 15 секунд за фальстарт.