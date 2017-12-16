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    Лыжи. Кубок мира. Крюгер победил в гонке на 15 км «коньком», Устюгов – 5-й, Клэбо – 10-й, Сундбю – 20-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Финляндии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен гонка 15 км Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Сергей Устюгов Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Шюр Рете Финн Хоген Крог Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн

    Норвежский лыжник Симен Хенстад Крюгер победил в гонке на 15 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Тоблахе. Россиянин Сергей Устюгов показал 5-й результат.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Тоблах, Италия

    Мужчины

    15 км, свободный стиль

    1. Симен Хенстад Крюгер (Норвегия) – 29.58,8
    2. Морис Манифика (Франция) – 10,6
    3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 11,5
    4. Алекс Харви (Канада) – 14,0
    5. Сергей Устюгов (Россия) – 18,9
    6. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 23,8
    7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 25,9
    8. Матти Хейккинен (Финляндия) – 27,3...
    10. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35,2
    11. Денис Спицов (Россия) – 35,7
    12. Дарио Колонья (Швейцария) – 46,4
    13. Александр Бессмертных (Россия) – 47,5
    14. Алексей Полторанин (Казахстан) – 48,3...
    16. Андрей Ларьков (Россия) – 52,4
    17. Шюр Рете (Норвегия) – 52,6...
    20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 57,8
    21. Алексей Червоткин (Россия) – 59,0...
    30. Алексей Виценко (Россия) – 1.15,4
    33. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.20,4
    34. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.20,8...
    39. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.23,0

    ПРИМЕЧАНИЕ: Сундбю был оштрафован на 15 секунд за фальстарт.

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