Лыжи. Кубок мира. Крюгер победил в гонке на 15 км «коньком», Устюгов – 5-й, Клэбо – 10-й, Сундбю – 20-й
Норвежский лыжник Симен Хенстад Крюгер победил в гонке на 15 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в Тоблахе. Россиянин Сергей Устюгов показал 5-й результат.
Лыжные гонки
Кубок мира
Тоблах, Италия
Мужчины
15 км, свободный стиль
1. Симен Хенстад Крюгер (Норвегия) – 29.58,8
2. Морис Манифика (Франция) – 10,6
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 11,5
4. Алекс Харви (Канада) – 14,0
5. Сергей Устюгов (Россия) – 18,9
6. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 23,8
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 25,9
8. Матти Хейккинен (Финляндия) – 27,3...
10. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35,2
11. Денис Спицов (Россия) – 35,7
12. Дарио Колонья (Швейцария) – 46,4
13. Александр Бессмертных (Россия) – 47,5
14. Алексей Полторанин (Казахстан) – 48,3...
16. Андрей Ларьков (Россия) – 52,4
17. Шюр Рете (Норвегия) – 52,6...
20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 57,8
21. Алексей Червоткин (Россия) – 59,0...
30. Алексей Виценко (Россия) – 1.15,4
33. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.20,4
34. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.20,8...
39. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.23,0
ПРИМЕЧАНИЕ: Сундбю был оштрафован на 15 секунд за фальстарт.
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