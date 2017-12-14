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    Легков, лишенный олимпийского золота Сочи, присоединился к Putin Team

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Владимир Путин

    Российский лыжник Александр Легков, который был лишен олимпийского золота Сочи-2014, присоединился к движению Putin Team.

    «Дорогие друзья!  Рад вам сообщить, что присоединяюсь к дружной команде Putin team! Потому что у нас общие ценности, главная из которых – гордость за нашу великую Родину, за Россию.

    Я приглашаю вас вместе открыть лыжный сезон! В субботу, 16 декабря, на трассе Метеор, в подмосковном Пересвете, пройдет лыжная гонка. Мы хотим поддержать нашу олимпийскую сборную. Ребята едут в Корею с Россией в сердце, едут побеждать и только побеждать! Покажем, что мы – в одной команде!» – написал Легков.

    Кто уже в Putin Team?

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