Легков, лишенный олимпийского золота Сочи, присоединился к Putin Team

Российский лыжник Александр Легков, который был лишен олимпийского золота Сочи-2014, присоединился к движению Putin Team.

«Дорогие друзья! Рад вам сообщить, что присоединяюсь к дружной команде Putin team! Потому что у нас общие ценности, главная из которых – гордость за нашу великую Родину, за Россию.



Я приглашаю вас вместе открыть лыжный сезон! В субботу, 16 декабря, на трассе Метеор, в подмосковном Пересвете, пройдет лыжная гонка. Мы хотим поддержать нашу олимпийскую сборную. Ребята едут в Корею с Россией в сердце, едут побеждать и только побеждать! Покажем, что мы – в одной команде!» – написал Легков.

Кто уже в Putin Team?