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    Лыжи. Кубок мира. Манифика выиграл коньковую гонку на 15 км, Устюгов – 2-й, Большунов – 3-й, Спицов – 7-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю гонка 15 км Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Алекс Харви Сергей Устюгов Андрей Ларьков Шюр Рете Финн Хоген Крог Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Александр Большунов

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал француз Морис Манифика, россиянин Сергей Устюгов – 2-й, Александр Большунов – 3-й.

    Лыжи

    Кубок мира

    Давос, Швейцария

    Мужчины

    15 км, раздельный старт, свободный стиль

    1. Морис Манифика (Франция) – 33.56,2
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 4,0
    3. Александр Большунов (Россия) – 14,6
    4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 21,3
    5. Дарио Колонья (Швейцария) – 26,5
    6. Маркус Хельнер (Швеция) – 35,4
    7. Денис Спицов (Россия) – 36,1
    8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 36,9
    9. Алексей Червоткин (Россия) – 54,2
    10. Алекс Харви (Канада) – 1.01,2...
    20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.29,2...
    22. Шюр Рете (Норвегия) – 1.31,1...
    27. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.33,5...
    31. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.38,0
    32. Андрей Ларьков (Россия) – 1.39,4...
    36. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.47,2...
    60. Алексей Виценко (Россия) – 2.29,3

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