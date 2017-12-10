Лыжи. Кубок мира. Манифика выиграл коньковую гонку на 15 км, Устюгов – 2-й, Большунов – 3-й, Спицов – 7-й

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал француз Морис Манифика, россиянин Сергей Устюгов – 2-й, Александр Большунов – 3-й.

Лыжи

Кубок мира

Давос, Швейцария

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Морис Манифика (Франция) – 33.56,2

2. Сергей Устюгов (Россия) – 4,0

3. Александр Большунов (Россия) – 14,6

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 21,3

5. Дарио Колонья (Швейцария) – 26,5

6. Маркус Хельнер (Швеция) – 35,4

7. Денис Спицов (Россия) – 36,1

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 36,9

9. Алексей Червоткин (Россия) – 54,2

10. Алекс Харви (Канада) – 1.01,2...

20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.29,2...

22. Шюр Рете (Норвегия) – 1.31,1...

27. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.33,5...

31. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.38,0

32. Андрей Ларьков (Россия) – 1.39,4...

36. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.47,2...

60. Алексей Виценко (Россия) – 2.29,3