Лыжи. Кубок мира. Манифика выиграл коньковую гонку на 15 км, Устюгов – 2-й, Большунов – 3-й, Спицов – 7-й
Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал француз Морис Манифика, россиянин Сергей Устюгов – 2-й, Александр Большунов – 3-й.
Лыжи
Кубок мира
Давос, Швейцария
Мужчины
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Морис Манифика (Франция) – 33.56,2
2. Сергей Устюгов (Россия) – 4,0
3. Александр Большунов (Россия) – 14,6
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 21,3
5. Дарио Колонья (Швейцария) – 26,5
6. Маркус Хельнер (Швеция) – 35,4
7. Денис Спицов (Россия) – 36,1
8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 36,9
9. Алексей Червоткин (Россия) – 54,2
10. Алекс Харви (Канада) – 1.01,2...
20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.29,2...
22. Шюр Рете (Норвегия) – 1.31,1...
27. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.33,5...
31. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.38,0
32. Андрей Ларьков (Россия) – 1.39,4...
36. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.47,2...
60. Алексей Виценко (Россия) – 2.29,3
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