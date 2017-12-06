Депутат Госдумы Рашкин подал на Мутко в суд из-за отстранения России от Игр-2018

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Росиии Виталия Мутко «за унижение чести и достоинства страны».

Ранее Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх-2018. Виталий Мутко был пожизненно дисквалифицирован от участия в Олимпиадах в любом качестве.

«Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», — указано в иске Рашкина.

Политик через суд попросил вице-премьера уйти в отставку и принести извинения гражданам России «за унижение чести и достоинства страны».