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    Депутат Госдумы Рашкин подал на Мутко в суд из-за отстранения России от Игр-2018

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг сборная России Государственная дума сборная России жен Пхенчхан-2018

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Росиии Виталия Мутко «за унижение чести и достоинства страны».

    Ранее Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх-2018. Виталий Мутко был пожизненно дисквалифицирован от участия в Олимпиадах в любом качестве.

    «Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», — указано в иске Рашкина. 

    Политик через суд попросил вице-премьера уйти в отставку и принести извинения гражданам России «за унижение чести и достоинства страны».

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