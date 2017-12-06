22 российских атлета, которых отстранил МОК, подали апелляции в CAS

22 российских спортсмена, пожизненно отстраненные МОК от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014, подали апелляции в CAS.

В спортивный арбитражный суд обратились следующие спортсмены: Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева (все – бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все – скелетон), Ольга Вилухина, Яна Романова (обе – биатлон), Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова (все – лыжные гонки), Ольга Фаткулина и Александр Румянцев (конькобежный спорт).

«По каждому из 22 спортсменов будет проведено отдельное судопроизводство. Спортсмены выступили с просьбой о том, чтобы CAS вынес окончательное решение до начала Олимпийских игр в Пхенчхане», – сообщает пресс-служба спортивного суда.

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