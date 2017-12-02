Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл в классическом спринте, Устюгов – 2-й, Большунов – 3-й

Сегодня на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере прошел мужской спринт классическим стилем. Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли второе и третье место.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.33,88

2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,83

3. Александр Большунов (Россия) – 1,29

4. Калле Халварссон (Швеция) – 1,64

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 8,20

6. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия) – 17,30...

8. Эвен Нортуг (Норвегия)...

10. Ииво Нисканен (Финляндия)

11. Эйрик Брансдал (Норвегия)...

13. Пол Гульберг (Норвегия)...

15. Теодор Петерсон (Швеция)...

19. Федерико Пеллегрино (Италия)...

21. Эмиль Йонссон (Швеция)...

23. Алексей Виценко (Россия)...

28. Алекс Харви (Канада)

29. Алексей Полторанин (Казахстан)...

32. Петтер Нортуг (Норвегия)

33. Александр Панжинский (Россия)...

37. Глеб Ретивых (Россия)...

42. Никита Крюков (Россия)...

44. Финн Хоген Крог (Норвегия)...

56. Александр Бессмертных (Россия)