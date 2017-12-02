Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл в классическом спринте, Устюгов – 2-й, Большунов – 3-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Никита Крюков сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Петтер Нортуг сборная Канады Эмиль Йонссон Александр Панжинский Эйрик Брансдал Теодор Петерсон спринт Алексей Виценко Пол Гульберг Александр Бессмертных Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эвен Нортуг Ииво Нисканен Сондре Тюрволл Фоссли Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Александр Большунов

    Сегодня на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере прошел мужской спринт классическим стилем. Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли второе и третье место.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Лиллехаммер, Норвегия

    Мужчины

    Спринт, классический стиль

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.33,88
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,83
    3. Александр Большунов (Россия) – 1,29
    4. Калле Халварссон (Швеция) – 1,64
    5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 8,20
    6. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия) – 17,30...
    8. Эвен Нортуг (Норвегия)...
    10. Ииво Нисканен (Финляндия)
    11. Эйрик Брансдал (Норвегия)...
    13. Пол Гульберг (Норвегия)...
    15. Теодор Петерсон (Швеция)...
    19. Федерико Пеллегрино (Италия)...
    21. Эмиль Йонссон (Швеция)...
    23. Алексей Виценко (Россия)...
    28. Алекс Харви (Канада)
    29. Алексей Полторанин (Казахстан)...
    32. Петтер Нортуг (Норвегия)
    33. Александр Панжинский (Россия)...
    37. Глеб Ретивых (Россия)...
    42. Никита Крюков (Россия)...
    44. Финн Хоген Крог (Норвегия)...
    56. Александр Бессмертных (Россия)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться