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    Маркус Крамер: «Все идет к полному отстранению России от Пхенчхана-2018»

    Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков FIS Пхенчхан-2018 Маркус Крамер

    Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал решение FIS отстранить шестерых россиян от соревнований.

    «Как будто дубинкой по голове ударили. Вот такие ощущения были. Мы в шоке. Моя первая реакция на новости? Скажу так: мне разрешили посидеть прямо на полу.

    На прошлой неделе были некоторые хорошие новости по этой ситуации. Но... Все вышло, как вышло.

    5 декабря, чувствую, плохих новостей будет еще больше. Думаю, что вполне возможно полное отстранение России от Пхенчхана-2018. Во всяком случае, сейчас все к этому и идет.

    Реакция спортсменов? А как вы думаете? Они вообще не понимают, что происходит! Что касается Легкова, то я сейчас пытался с ним связаться, но не смог дозвониться», – рассказал Крамер.

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