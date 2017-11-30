Маркус Крамер: «Все идет к полному отстранению России от Пхенчхана-2018»

Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал решение отстранить шестерых россиян от соревнований.

«Как будто дубинкой по голове ударили. Вот такие ощущения были. Мы в шоке. Моя первая реакция на новости? Скажу так: мне разрешили посидеть прямо на полу.

На прошлой неделе были некоторые хорошие новости по этой ситуации. Но... Все вышло, как вышло.

5 декабря, чувствую, плохих новостей будет еще больше. Думаю, что вполне возможно полное отстранение России от Пхенчхана-2018. Во всяком случае, сейчас все к этому и идет.

Реакция спортсменов? А как вы думаете? Они вообще не понимают, что происходит! Что касается Легкова, то я сейчас пытался с ним связаться, но не смог дозвониться», – рассказал Крамер.

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