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    Елена Вяльбе: «В мотивировочной части решения по делу Легкова ничего нового. Те же царапины»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК ФЛГР Елена Вяльбе

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о том, что в мотивировочной части по делу лыжника Александра Легкова, пожизненно отстраненного МОК от участия в Играх, нет никаких новых сведений.

    «Собственно говоря, ничего нового. Все те же самые доводы, которые были изначально, те же самые царапины. И комиссия написала, что этого достаточно для дисквалификации.

    Т-образные царапины у Саши, которые являются показателем вскрытия. Написали, мол, без ведома спортсмена этого всего не могло быть, спортсмен заранее знал и сдавал, и прочая чушь. Еще и пишут, что это доказательство сговора вместе с правительством, министерством и другими чиновниками», – сказала Вяльбе.

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