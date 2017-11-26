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    Лыжи. Кубок мира. Гонка преследования. Клэбо выиграл, Сундбю – 2-й, Большунов – 3-й, Червоткин – 5-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Максим Вылегжанин Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Финляндии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Евгений Белов Алексей Виценко Пол Гульберг сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Финн Хоген Крог Калле Халварссон Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Ииво Нисканен Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов

    Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке преследования на 15 км «коньком» на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Россиянин Александр Большунов финишировал третьим.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Рука, Финляндия

    Мужчины

    Гонка преследования

    15 км, свободный стиль

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 36.23,2
    2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 0,4
    3. Александр Большунов (Россия) – 1,0
    4. Алекс Харви (Канада) – 1,6
    5. Алексей Червоткин (Россия) – 6,2
    6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 7,2
    7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 8,1
    8. Морис Манифика (Франция) – 8,2
    9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 8,2
    10. Калле Халварссон (Швеция) – 10,7
    11. Алексей Полторанин (Казахстан) – 11,9
    12. Евгений Белов (Россия) – 17,0
    13. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 22,0...
    15. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 32,1
    16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33,6
    17. Дарио Колонья (Швейцария) – 34,2
    18. Пол Гульберг (Норвегия) – 39,6
    19. Маркус Хельнер (Швеция) – 51,1
    20. Максим Вылегжанин (Россия) – 52,8...
    22. Александр Бессмертных (Россия) – 58,0
    23. Сергей Устюгов (Россия) – 1.00,9...
    25. Андрей Ларьков (Россия) – 1.42,8...
    45. Алексей Виценко (Россия) – 2.48,2...
    71. Глеб Ретивых (Россия) – 5.05,5

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