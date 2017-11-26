Лыжи. Кубок мира. Гонка преследования. Клэбо выиграл, Сундбю – 2-й, Большунов – 3-й, Червоткин – 5-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке преследования на 15 км «коньком» на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Россиянин Александр Большунов финишировал третьим.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Мужчины

Гонка преследования

15 км, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 36.23,2

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 0,4

3. Александр Большунов (Россия) – 1,0

4. Алекс Харви (Канада) – 1,6

5. Алексей Червоткин (Россия) – 6,2

6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 7,2

7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 8,1

8. Морис Манифика (Франция) – 8,2

9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 8,2

10. Калле Халварссон (Швеция) – 10,7

11. Алексей Полторанин (Казахстан) – 11,9

12. Евгений Белов (Россия) – 17,0

13. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 22,0...

15. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 32,1

16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33,6

17. Дарио Колонья (Швейцария) – 34,2

18. Пол Гульберг (Норвегия) – 39,6

19. Маркус Хельнер (Швеция) – 51,1

20. Максим Вылегжанин (Россия) – 52,8...

22. Александр Бессмертных (Россия) – 58,0

23. Сергей Устюгов (Россия) – 1.00,9...

25. Андрей Ларьков (Россия) – 1.42,8...

45. Алексей Виценко (Россия) – 2.48,2...

71. Глеб Ретивых (Россия) – 5.05,5