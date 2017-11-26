Лыжи. Кубок мира. Гонка преследования. Клэбо выиграл, Сундбю – 2-й, Большунов – 3-й, Червоткин – 5-й
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке преследования на 15 км «коньком» на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Россиянин Александр Большунов финишировал третьим.
Лыжные гонки
Кубок мира
Рука, Финляндия
Мужчины
Гонка преследования
15 км, свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 36.23,2
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 0,4
3. Александр Большунов (Россия) – 1,0
4. Алекс Харви (Канада) – 1,6
5. Алексей Червоткин (Россия) – 6,2
6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 7,2
7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 8,1
8. Морис Манифика (Франция) – 8,2
9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 8,2
10. Калле Халварссон (Швеция) – 10,7
11. Алексей Полторанин (Казахстан) – 11,9
12. Евгений Белов (Россия) – 17,0
13. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 22,0...
15. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 32,1
16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33,6
17. Дарио Колонья (Швейцария) – 34,2
18. Пол Гульберг (Норвегия) – 39,6
19. Маркус Хельнер (Швеция) – 51,1
20. Максим Вылегжанин (Россия) – 52,8...
22. Александр Бессмертных (Россия) – 58,0
23. Сергей Устюгов (Россия) – 1.00,9...
25. Андрей Ларьков (Россия) – 1.42,8...
45. Алексей Виценко (Россия) – 2.48,2...
71. Глеб Ретивых (Россия) – 5.05,5
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