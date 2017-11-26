Лыжи. Кубок мира. Гонка преследования. Калла победила, Бьорген – 2-я, Непряева – 8-я, Белорукова – 14-я

Шведская лыжница Шарлотте Калла одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на первом этапе лыжного Кубка мира в финской Руке.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Женщины

Гонка преследования

10 км, свободный стиль



1. Шарлотте Калла (Швеция) – 25.50,1

2. Марит Бьорген (Норвегия) – 9,7

3. Рагниль Хага (Норвегия) – 33,9

4. Хайди Венг (Норвегия) – 38,0

5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 40,2

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 41,0

7. Стина Нильссон (Швеция) – 46,7

8. Наталья Непряева (Россия) – 1.01,6

9. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.10,1...

11. Катрине Харшем (Норвегия) – 1.30,3

12. Джессика Диггинс (США) – 1.35,7...

14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.38,2

15. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.46,6...

17. Анна Хааг (Швеция) – 1.51,7

18. Анастасия Седова (Россия) – 1.57,1...

24. Юстина Ковальчик (Польша) – 2.40,3...

37. Анна Нечаевская (Россия) – 3.14,0...

43. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.36,3...

46. Наталья Матвеева (Россия) – 3.48,6

47. Дарья Веденина (Россия) – 3.49,2...

52. Мария Гущина (Россия) – 3.56,9...

54. Евгения Шаповалова (Россия) – 4.14,9