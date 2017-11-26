Лыжи. Кубок мира. Гонка преследования. Калла победила, Бьорген – 2-я, Непряева – 8-я, Белорукова – 14-я
Шведская лыжница Шарлотте Калла одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на первом этапе лыжного Кубка мира в финской Руке.
Лыжные гонки
Кубок мира
Рука, Финляндия
Женщины
Гонка преследования
10 км, свободный стиль
1. Шарлотте Калла (Швеция) – 25.50,1
2. Марит Бьорген (Норвегия) – 9,7
3. Рагниль Хага (Норвегия) – 33,9
4. Хайди Венг (Норвегия) – 38,0
5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 40,2
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 41,0
7. Стина Нильссон (Швеция) – 46,7
8. Наталья Непряева (Россия) – 1.01,6
9. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.10,1...
11. Катрине Харшем (Норвегия) – 1.30,3
12. Джессика Диггинс (США) – 1.35,7...
14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.38,2
15. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.46,6...
17. Анна Хааг (Швеция) – 1.51,7
18. Анастасия Седова (Россия) – 1.57,1...
24. Юстина Ковальчик (Польша) – 2.40,3...
37. Анна Нечаевская (Россия) – 3.14,0...
43. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.36,3...
46. Наталья Матвеева (Россия) – 3.48,6
47. Дарья Веденина (Россия) – 3.49,2...
52. Мария Гущина (Россия) – 3.56,9...
54. Евгения Шаповалова (Россия) – 4.14,9
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