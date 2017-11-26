Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Гонка преследования. Калла победила, Бьорген – 2-я, Непряева – 8-я, Белорукова – 14-я

    Теги Кубок мира результаты Марит Бьорген лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова Наталья Матвеева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен Юстина Ковальчик сборная Польши жен сборная Финляндии жен Ида Ингемарсдоттер Анна Хааг сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Мария Гущина Дарья Годованиченко (Веденина) Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Катрин Харшем Юлия Белорукова Рагниль Хага Анна Жеребятьева

    Шведская лыжница Шарлотте Калла одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на первом этапе лыжного Кубка мира в финской Руке.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Рука, Финляндия

    Женщины

    Гонка преследования

    10 км, свободный стиль

    1. Шарлотте Калла (Швеция) – 25.50,1
    2. Марит Бьорген (Норвегия) – 9,7
    3. Рагниль Хага (Норвегия) – 33,9
    4. Хайди Венг (Норвегия) – 38,0
    5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 40,2
    6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 41,0
    7. Стина Нильссон (Швеция) – 46,7
    8. Наталья Непряева (Россия) – 1.01,6
    9. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.10,1...
    11. Катрине Харшем (Норвегия) – 1.30,3
    12. Джессика Диггинс (США) – 1.35,7...
    14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.38,2
    15. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.46,6...
    17. Анна Хааг (Швеция) – 1.51,7
    18. Анастасия Седова (Россия) – 1.57,1...
    24. Юстина Ковальчик (Польша) – 2.40,3...
    37. Анна Нечаевская (Россия) – 3.14,0...
    43. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.36,3...
    46. Наталья Матвеева (Россия) – 3.48,6
    47. Дарья Веденина (Россия) – 3.49,2...
    52. Мария Гущина (Россия) – 3.56,9...
    54. Евгения Шаповалова (Россия) – 4.14,9

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться