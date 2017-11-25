Лыжи. Кубок мира. Устюгов, Вылегжанин, Сундбю, Клэбо бегут классическую «разделку»

Сегодня на первом этапе лыжного Кубка мира в финской Руке пройдет мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Мужчины

15 км, классический стиль

Начало – в 14.30 по московскому времени.

Старт-лист

3. Максим Вылегжанин (Россия)

10. Евгений Белов (Россия)

12. Алексей Полторанин (Казахстан)

16. Алексей Виценко (Россия)

21. Алексей Червоткин (Россия)

23. Франческо де Фабиани (Италия)

24. Даниэль Рикардссон (Швеция)

27. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

29. Андрей Ларьков (Россия)

30. Финн Хоген Крог (Норвегия)

31. Александр Бессмертных (Россия)

32. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

33. Дидрик Тонсет (Норвегия)

34. Морис Манифика (Франция)

35. Маркус Хельнер (Швеция)

36. Дарио Колонья (Швейцария)

37. Алекс Харви (Канада)

38. Матти Хейккинен (Финляндия)

39. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

40. Сергей Устюгов (Россия)

42. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

52. Эмиль Иверсен (Норвегия)

64. Калле Халварссон (Швеция)

66. Александр Большунов (Россия)

70. Ииво Нисканен (Финляндия)

92. Глеб Ретивых (Россия)