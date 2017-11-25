Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Устюгов, Вылегжанин, Сундбю, Клэбо бегут классическую «разделку»

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Максим Вылегжанин Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен Даниэль Рикардссон гонка 15 км Евгений Белов Алексей Виценко Морис Манифика Александр Бессмертных Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Финн Хоген Крог Калле Халварссон Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Ииво Нисканен Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен

    Сегодня на первом этапе лыжного Кубка мира в финской Руке пройдет мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Рука, Финляндия

    Мужчины

    15 км, классический стиль

    Начало – в 14.30 по московскому времени.

    Старт-лист

    3. Максим Вылегжанин (Россия)
    10. Евгений Белов (Россия)
    12. Алексей Полторанин (Казахстан)
    16. Алексей Виценко (Россия)
    21. Алексей Червоткин (Россия)
    23. Франческо де Фабиани (Италия)
    24. Даниэль Рикардссон (Швеция)
    27. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
    29. Андрей Ларьков (Россия)
    30. Финн Хоген Крог (Норвегия)
    31. Александр Бессмертных (Россия)
    32. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
    33. Дидрик Тонсет (Норвегия)
    34. Морис Манифика (Франция)
    35. Маркус Хельнер (Швеция)
    36. Дарио Колонья (Швейцария)
    37. Алекс Харви (Канада)
    38. Матти Хейккинен (Финляндия)
    39. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
    40. Сергей Устюгов (Россия)
    42. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
    52. Эмиль Иверсен (Норвегия)
    64. Калле Халварссон (Швеция)
    66. Александр Большунов (Россия)
    70. Ииво Нисканен (Финляндия)
    92. Глеб Ретивых (Россия)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться