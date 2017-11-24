МОК недоволен решением FIS допустить до стартов отстраненных российских лыжников
Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность в связи с решением Международной федерации лыжных видов (FIS) допустить до стартов отстраненных российских лыжников.
Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.
FIS объявила, что примет решение по российским лыжникам после того, как получит мотивировочную часть вердикта МОК. На данный момент все лыжники имеют право выступать на этапах Кубка мира и других соревнованиях под эгидой FIS.
В МОК дали понять, что федерация уже ознакомлена со всеми доказательствами, которыми располагала комиссия Освальда при принятии решения.
К тому же представители FIS принимали участие в слушаниях по делам россиян, что, по мнению МОК, является достаточным поводом для того, чтобы признать спортсменов виновными и отстранить от соревнований.
«Все международные федерации в качестве заинтересованных сторон уже получили все доказательства и имели возможность принять участие в слушаниях.
В понедельник, 27 ноября, МОК опубликует мотивировочную часть по первому делу, которое было рассмотрено комиссией», – заявили в МОК.
Представители FIS отметили, что участие в слушаниях и ознакомление с представленными доказательствами не смогут обеспечить вынесение полноценного решения.
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