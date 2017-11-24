МОК недоволен решением FIS допустить до стартов отстраненных российских лыжников

Международный олимпийский комитет ( ) выразил озабоченность в связи с решением Международной федерации лыжных видов (FIS) допустить до стартов отстраненных российских лыжников.

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала россиян , Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил в .

FIS объявила, что примет решение по российским лыжникам после того, как получит мотивировочную часть вердикта . На данный момент все лыжники имеют право выступать на этапах Кубка мира и других соревнованиях под эгидой FIS.

В дали понять, что федерация уже ознакомлена со всеми доказательствами, которыми располагала комиссия Освальда при принятии решения.

К тому же представители FIS принимали участие в слушаниях по делам россиян, что, по мнению МОК, является достаточным поводом для того, чтобы признать спортсменов виновными и отстранить от соревнований.

«Все международные федерации в качестве заинтересованных сторон уже получили все доказательства и имели возможность принять участие в слушаниях.

В понедельник, 27 ноября, МОК опубликует мотивировочную часть по первому делу, которое было рассмотрено комиссией», – заявили в МОК.

Представители FIS отметили, что участие в слушаниях и ознакомление с представленными доказательствами не смогут обеспечить вынесение полноценного решения.

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