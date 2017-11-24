Лыжи. Кубок мира. Нильссон выиграла классический спринт, Белорукова – 3-я, Шаповалова – 7-я

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке прошел женский спринт классическим стилем. Победу одержала шведка Стина Нильссон, россиянка Юлия Белорукова – 3-я.

Для россиянки этот подиум стал первым в карьере.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Спринт, классический стиль

Женщины

Финал

1. Стина Нильссон (Швеция) – 3.17,62

2. Сэди Бьорнсен (США) – 0,24

3. Юлия Белорукова (Россия) – 0,91

4. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2,72

5. Катрин Харшем (Норвегия) – 3,54

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 18,62

7. Евгения Шаповалова (Россия)

8. Софи Колдуэл (США)

9. Наталья Непряева (Россия)...

12. Шарлотте Калла (Швеция)

13. Ханна Фалк (Швеция)...

20. Юстина Ковальчик (Польша)...

31. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)...

34. Джессика Диггинс (США)...

37. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)...

41. Марит Бьорген (Норвегия)...

46. Наталья Матвеева (Россия)...

55. Дарья Веденина (Россия)

56. Анастасия Седова (Россия)...

59. Хайди Венг (Норвегия)...

66. Айно Кайса Сааринен (Финляндия)

76. Анна Нечаевская (Россия)...

81. Мария Гущина (Россия)...

85. Анна Жеребятьева (Россия)