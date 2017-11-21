Чекалева и Доценко подозреваются в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014

Российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко подозреваются в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда открыла дело на спортсменок на основании доклада Ричарда Макларена.

Слушания по Чекалевой и Доценко состоятся 23 ноября.

«Теперь речь идет о Чекалевой и Доценко. Другой информации по лыжникам у нас нет», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Чекалева на Олимпиаде в Сочи стала 11-й в гонке на 10 км классическим стилем, 15-й – в скиатлоне, 32-й – в гонке на 30 км и шестой в составе эстафеты. Доценко стала 22-й в спринте и шестой в командном спринте.