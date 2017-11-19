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    Легков выступит на этапе Кубка мира в Давосе

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Маркус Крамер

    Российский лыжник Александр Легков не примет участия в стартовых этапах Кубка мира в Руке и Лиллехаммере и будет готовиться к этапу в Давосе, который пройдет 10 декабря. 

    «Ранее планировалось, что он не будет стартовать в Руке и Лиллехаммере. Ему нужно еще три недели для хорошей подготовки, мы готовим его к этапу Кубка мира в Давосе», – сообщил тренер сборной России Маркус Крамер.

    Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах решением Международного олимпийского комитета (МОК).

    В настоящее время лыжники ожидают вердикта Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), которая рассмотрит вопрос их выступления в гонках под эгидой FIS.

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