Легков выступит на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Александр Легков не примет участия в стартовых этапах Кубка мира в Руке и Лиллехаммере и будет готовиться к этапу в Давосе, который пройдет 10 декабря.

«Ранее планировалось, что он не будет стартовать в Руке и Лиллехаммере. Ему нужно еще три недели для хорошей подготовки, мы готовим его к этапу Кубка мира в Давосе», – сообщил тренер сборной России Маркус Крамер.

Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах решением Международного олимпийского комитета (МОК).

В настоящее время лыжники ожидают вердикта Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), которая рассмотрит вопрос их выступления в гонках под эгидой FIS.