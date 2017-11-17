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    Йенс Бурман: «Белов, Легков и Вылегжанин не должны были стартовать в Йелливаре»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Максим Вылегжанин Маркус Хельнер сборная Швеции Даниэль Рикардссон Евгений Белов Турнир в Йелливаре Йенс Бурман

    Шведские лыжники прокомментировали выступление россиян Александра Легкова, Евгения Белова и Максима Вылегжанина на турнире в Йелливаре.

    Белов выиграл гонку на 10 км свободным стилем, Вылегжанин – 14-й, Легков – 16-й. Лучшим из шведов стал Маркус Хельнер, занявший 10-е место.

    Напомним, что оба спортсмена пожизненно отстранены от Олимпиад.

    «Он вообще не должны были здесь стартовать. Если их дисквалифицировал МОК, то и здесь их быть не должно», – рассказал Йенс Бурман.

    «Вся эта ситуация не хорошо влияет на спорт», – отметил Даниэль Рикардссон.

    «Удивлен ли я, что меня обыграли 8 русских? Нет. Они просто сильные, вот и все. Что тут еще можно сказать?» – сказал Маркус Хельнер.

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