Йенс Бурман: «Белов, Легков и Вылегжанин не должны были стартовать в Йелливаре»

Шведские лыжники прокомментировали выступление россиян Александра Легкова, Евгения Белова и Максима Вылегжанина на турнире в Йелливаре.

Белов выиграл гонку на 10 км свободным стилем, Вылегжанин – 14-й, Легков – 16-й. Лучшим из шведов стал Маркус Хельнер, занявший 10-е место.

Напомним, что оба спортсмена пожизненно отстранены от Олимпиад.

«Он вообще не должны были здесь стартовать. Если их дисквалифицировал МОК, то и здесь их быть не должно», – рассказал Йенс Бурман.

«Вся эта ситуация не хорошо влияет на спорт», – отметил Даниэль Рикардссон.

«Удивлен ли я, что меня обыграли 8 русских? Нет. Они просто сильные, вот и все. Что тут еще можно сказать?» – сказал Маркус Хельнер.