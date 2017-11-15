Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    FIS рассмотрит дела шести российских лыжников 18 ноября

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов Евгений Белов

    Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) рассмотрит дела шести отстраненных российских лыжников 18 ноября.

    Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи-2014. 

    В компетенции FIS находится допуск спортсменов к участию в Кубке мира.

    Первая гонка Кубка мира сезона-2017/18 пройдет 24 ноября в финской Руке.

    Новый медальный зачет Сочи: у России минус 4 награды

    Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат

    У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться