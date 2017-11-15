FIS рассмотрит дела шести российских лыжников 18 ноября
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) рассмотрит дела шести отстраненных российских лыжников 18 ноября.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи-2014.
В компетенции FIS находится допуск спортсменов к участию в Кубке мира.
Первая гонка Кубка мира сезона-2017/18 пройдет 24 ноября в финской Руке.
Новый медальный зачет Сочи: у России минус 4 награды
Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.