Дмитрий Губерниев: «Отстранение наших лыжников – заказ. Понятно, откуда ветер дует»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение МОК отстранить шестерых российских лыжников от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее стало известно, что за нарушение антидопинговых правил МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах Евгения Белова, Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

«Вера в наши лыжи, возрожденные после Советского Союза, когда такие ребята выигрывали награды, она же у всей страны. Получается, эту веру в нас пытаются убить, затоптать.

Я возмущен, считаю, что обвинения и в адрес четверки, отстраненной сегодня, и в адрес Легкова с Беловым абсолютно высосаны из пальца. Это странный заказ. Наверное, понятно всем, откуда дует ветер», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

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