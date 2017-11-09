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    Дмитрий Губерниев: «Отстранение наших лыжников – заказ. Понятно, откуда ветер дует»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова МОК Дмитрий Губерниев Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов Евгений Белов политика

    Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение МОК отстранить шестерых российских лыжников от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Ранее стало известно, что за нарушение антидопинговых правил МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах Евгения Белова, Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

    «Вера в наши лыжи, возрожденные после Советского Союза, когда такие ребята выигрывали награды, она же у всей страны. Получается, эту веру в нас пытаются убить, затоптать.

    Я возмущен, считаю, что обвинения и в адрес четверки, отстраненной сегодня, и в адрес Легкова с Беловым абсолютно высосаны из пальца. Это странный заказ. Наверное, понятно всем, откуда дует ветер», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

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