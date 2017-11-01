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    Мутко о решении МОК по Легкову и Белову: «Спортсмен становится никем из-за косвенных улик»

    Теги Виталий Мутко допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) дисквалификации Александр Легков МОК Евгений Белов

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение МОК об отстранении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и лишении их наград Сочи-2014.

    «Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение. Спортсмен становится никем и ничем.

    Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одного замечания, ни одного нарушения антидопинговых правил, входит в элиту мирового спорта, постоянно находился под контролем антидопинговых служб и оказывается бессилен против каких-то косвенных улик», – отметил Мутко.

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