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    Крэйг Риди: «Родченков отказался сотрудничать с WADA»

    Теги допинг WADA Крэйг Риди Григорий Родченков

    Главный информатор доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Григорий Родченков отказался сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

    Об этом сообщил глава WADA Крэйг Риди.

    «Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано. Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми», – сказал Риди.

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