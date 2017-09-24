Крэйг Риди: «Родченков отказался сотрудничать с WADA»

Главный информатор доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Григорий Родченков отказался сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Об этом сообщил глава WADA Крэйг Риди.

«Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано. Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми», – сказал Риди.