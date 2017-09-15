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    Руководство «Розы Хутор» запретило проводить тренировки для детей-инвалидов из-за боязни за свою репутацию

    Теги горные лыжи происшествия горнолыжный центр Роза Хутор детский спорт

    Директор  Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия Жизни» Андрей Баталов сообщил, что руководство горнолыжного центра «Роза Хутор» запретило тренировки детей-инвалидов на трассах курорта.

    «Руководство комплекса «Роза Хутор» против физической реабилитации и катания на горных лыжах детей-инвалидов.

    Как мне позже объяснили, это мешает репутации горнолыжного курорта.

    До конца сентября мы обязаны съехать с нашего помещения, которое находилось на «Роза Плато».

    В зимнем сезоне, после Всемирных военных игр, руководство «Розы Хутор» отказало нам в возможности заниматься с детьми-инвалидами на горных лыжах.

    Тем самым сорвали нам зимний сезон-2016/17, хотя занятия были расписаны на два месяца вперед. Многие родители планировали за год поездку к нам! Заявки поступали со всей России.

    Но при этом я ежемесячно платил аренду за помещение, пускай даже небольшую.

    Было дополнительно приобретено множество нового оборудования, планировали запустить новые виды адаптивного туризма на горнолыжных курортах, но не в этом сезоне.

    Наших особенных детей лишили самого важного – возможности почувствовать себя счастливыми независимо от физического состояния.

    Я неоднократно предлагал руководству «Розы Хутор» обсудить возможности сотрудничества, но постоянно получал отказ», – написал Баталов.

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