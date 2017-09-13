WADA закрыло дела 95 российских спортсменов из доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закрыло дела 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена о допинге в России.

Всего WADA рассмотрело 96 дел россиян. 95 из них агентство признало чистыми. Имена спортсменов не разглашаются.

«У нас недостаточно доказательств, чтобы обвинить этих спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

К сожалению, допинговая система в России была очень хорошо организована, поэтому доказательств найти не получилось», – рассказал генеральный директор WADA Оливер Ниггли.