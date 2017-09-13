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    WADA закрыло дела 95 российских спортсменов из доклада Макларена

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен Оливер Нигли

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закрыло дела 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена о допинге в России.

    Всего WADA рассмотрело 96 дел россиян. 95 из них агентство признало чистыми. Имена спортсменов не разглашаются.

    «У нас недостаточно доказательств, чтобы обвинить этих спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

    К сожалению, допинговая система в России была очень хорошо организована, поэтому доказательств найти не получилось», – рассказал генеральный директор WADA Оливер Ниггли.

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