23 февраля на чемпионате мира по лыжным видам мужчины пробегут спринт свободным стилем. В гонке примут участие россияне Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Антон Гафаров и Александр Большунов.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 16.35 по московскому времени, начало финалов – 18.30.

Старт-лист

3. Глеб Ретивых (Россия)

4. Сергей Устюгов (Россия)

5. Алекс Харви (Канада)

8. Финн Хоген Крог (Норвегия)

9. Эндрю Ньюэлл (США)

10. Эмиль Иверсен (Норвегия)

14. Антон Гафаров (Россия)

15. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

16. Федерико Пеллегрино (Италия)

18. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

19. Калле Халварссон (Швеция)

20. Теодор Петерсон (Швеция)

24. Петтер Нортуг (Норвегия)

32. Александр Большунов (Россия)

Расписание трансляций лыжного чемпионата мира в Лахти