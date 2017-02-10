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    Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев

    Теги допинг лыжные гонки дисквалификации сборная Норвегии жен Тереза Йохауг НОК Норвегии

    Норвежская лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев за применение запрещенного препарата.

    Сегодня Олимпийский комитет Норвегии вынес решение по делу о положительной допинг-пробе олимпийской чемпионки. Напомним, что в октябре прошлого года в пробе Йохауг был обнаружен запрещенный препарат клостебол.

    Спортсменка объяснила попадание допинга в организм тем, что он был в составе мази для губ, которую ей дал врач команды.

    Дисквалификация норвежки ведется с 18 октября 2016 года.

    Отметим, что спортсменка и WADA могут подать апелляцию в CAS на данное решение в случае несогласия с ним.

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