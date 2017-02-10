Норвежская лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев за применение запрещенного препарата.

Сегодня Олимпийский комитет Норвегии вынес решение по делу о положительной допинг-пробе олимпийской чемпионки. Напомним, что в октябре прошлого года в пробе Йохауг был обнаружен запрещенный препарат клостебол.

Спортсменка объяснила попадание допинга в организм тем, что он был в составе мази для губ, которую ей дал врач команды.

Дисквалификация норвежки ведется с 18 октября 2016 года.

Отметим, что спортсменка и WADA могут подать апелляцию в CAS на данное решение в случае несогласия с ним.