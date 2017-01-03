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    Мартин Йонсруд Сундбю: «Не держу обиды на Устюгова»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии видео Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что не держит обиды  на россиянина Сергея Устюгова после скиатлона на третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

    Устюгов предпринял ускорение, когда норвежец по ошибке выбрал неправильный поворот, в результате чего ему пришлось возвращаться и догонять лидеров.

    «Я и Оберстдорф не совсем дружим. Я не подготовился к гонке. Мне жаль Хейккинена, который последовал за мной. Я побежал туда, куда думал, что должен был бежать. Это только моя ошибка», – сказал Сундбю.

    Норвежец не считает поведение Устюгова неспортивным.

    «Во всяком случае, в правилах FIS не стоит, что запрещается ускоряться, когда главный соперник не туда свернул. Я не держу обиды на Устюгова. Он прекрасный тактик.

    – Ты поступил бы так же?

    – Да тут не о чем говорить. Я дурак, потому что не прошел по трассе заранее. Глупо. Я не осмелился срезать правее, потому что побоялся быть дисквалифицированным, и поехал назад. Кризис был в том, что я потерял 15 бонусных секунд. Это расплата за поступок слабоумного. Досадно.

    Я хотел бы победить сегодня, но в данный момент я не лучший в мире лыжник. Сейчас это Устюгов», – отметил Сундбю.

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