Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что не держит обиды на россиянина Сергея Устюгова после скиатлона на третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Устюгов предпринял ускорение, когда норвежец по ошибке выбрал неправильный поворот, в результате чего ему пришлось возвращаться и догонять лидеров.

«Я и Оберстдорф не совсем дружим. Я не подготовился к гонке. Мне жаль Хейккинена, который последовал за мной. Я побежал туда, куда думал, что должен был бежать. Это только моя ошибка», – сказал Сундбю.

Норвежец не считает поведение Устюгова неспортивным.

«Во всяком случае, в правилах FIS не стоит, что запрещается ускоряться, когда главный соперник не туда свернул. Я не держу обиды на Устюгова. Он прекрасный тактик.

– Ты поступил бы так же?

– Да тут не о чем говорить. Я дурак, потому что не прошел по трассе заранее. Глупо. Я не осмелился срезать правее, потому что побоялся быть дисквалифицированным, и поехал назад. Кризис был в том, что я потерял 15 бонусных секунд. Это расплата за поступок слабоумного. Досадно.

Я хотел бы победить сегодня, но в данный момент я не лучший в мире лыжник. Сейчас это Устюгов», – отметил Сундбю.

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